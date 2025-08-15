Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев: Силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА в небе над Воронежем

По предварительным данным, пострадавших и разрушений среди гражданских объектов из-за атаки дрона на Воронеж нет.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в пятницу, 15 августа, российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружен и ликвидирован вражеский БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.

«Угроза непосредственного удара в Воронеже сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется», — подчеркнул губернатор.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет. Минувшей ночью Гусев объявлял тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников. Он просит жителей и гостей региона отойти от окон и скрыться в помещениях.

Как KP.RU писал ранее, число жителей Ростова-на-Дону, которые пострадали из-за атаки БПЛА и повреждения многоэтажного здания в центре города, выросло до 15 человек. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше