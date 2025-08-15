Губернатор Гусев: Силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА в небе над Воронежем

Ночью в пятницу, 15 августа, российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежем обнаружен и ликвидирован вражеский БПЛА. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.
«Угроза непосредственного удара в Воронеже сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется», — подчеркнул губернатор.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет. Минувшей ночью Гусев объявлял тревогу в связи с угрозой атаки беспилотников. Он просит жителей и гостей региона отойти от окон и скрыться в помещениях.
Как KP.RU писал ранее, число жителей Ростова-на-Дону, которые пострадали из-за атаки БПЛА и повреждения многоэтажного здания в центре города, выросло до 15 человек. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Ростовской области.