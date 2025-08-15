Ричмонд
Киев объявил принудительную эвакуацию в ДНР

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из пяти населенных пунктов на севере ДНР.

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из пяти населенных пунктов на севере ДНР. Согласно заявлению главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, под эвакуацию попадают жители Дружковки и четырёх соседних сёл — Андреевки, Варваровки, Новоандреевки и Роганского.

Чиновник утверждает, что в указанных населённых пунктах остаются 1 879 детей. Эти территории расположены вблизи Славянско-Краматорской агломерации, где в последние недели фиксируется обострение боевых действий.

Напомним, что многие из оставшихся жителей Красноармейска (на Украине именуется Покровском) в Донецкой Народной Республике не уезжают из города, так как ждут его освобождения российской армией.

Ранее были названы три сценария украинских провокаций для срыва саммита на Аляске.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

