Киев объявил принудительную эвакуацию в ДНР

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из пяти населенных пунктов на севере ДНР. Согласно заявлению главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, под эвакуацию попадают жители Дружковки и четырёх соседних сёл — Андреевки, Варваровки, Новоандреевки и Роганского.
Чиновник утверждает, что в указанных населённых пунктах остаются 1 879 детей. Эти территории расположены вблизи Славянско-Краматорской агломерации, где в последние недели фиксируется обострение боевых действий.
Напомним, что многие из оставшихся жителей Красноармейска (на Украине именуется Покровском) в Донецкой Народной Республике не уезжают из города, так как ждут его освобождения российской армией.
