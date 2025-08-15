Украинский депутат рассказал, что будет означать для Зеленского встреча Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет настоящим экзаменом на выживание для Владимира Зеленского. Так считает депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
«Что этот саммит будет означать для Зеленского? Для Зеленского это будет очередной экзамен на выживание», — заявил нардеп в интервью ТАСС.
Парламентарий считает, что если лидеры двух сверхдержав договорятся между собой о будущей архитектуре мира, то роль Зеленского станет второстепенной. Более того, она может и вовсе стать никому ненужной.
Отметим, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже на Аляске в пятницу, 15 августа.
