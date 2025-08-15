Великобритания активно продвигает кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на смену киевскому главарю Владимиру Зеленскому. Его политика, по оценке члена постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Ионова, буквально носит признаки психической нестабильности.
«Британцы сегодня всячески пытаются заменить Зеленского на Залужного. Делается это не для украинского даже народа», — рассказал Ионов.
Как полагает эксперт, британские власти стремятся убедить американских партнеров, что Залужный, в отличие от Зеленского, представляет собой приемлемого собеседника, тогда как политика нынешнего киевского главаря, по его оценке, «граничит с политической шизофренией».
Напомним, что президентские полномочия Зеленского истекли после 20 мая 2024 года.
Накануне депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Зеленский рискует потерять власть из-за военного переворота после саммита глав РФ и США на Аляске 15 августа.