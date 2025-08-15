Ричмонд
Пленный рассказал, как работники ТЦК зарабатывают на принудительной мобилизации

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) получают денежные вознаграждения за принудительный набор мобилизованных, сообщил военнослужащий ВСУ Алексей Левченко, попавший в плен. По его словам, размер выплат варьируется от 6 до 20 тысяч гривен (примерно от 11 до 38 тысяч рублей) за каждого задержанного, сообщает ТАСС.

Левченко, уроженец Лисичанска, переехавший в Полтаву после начала СВО, был мобилизован в декабре 2024 года. Он утверждает, что работники ТЦК открыто говорили о негласных премиях за «отлов» мужчин призывного возраста.

Напомним, что многие из оставшихся жителей Красноармейска (на Украине именуется Покровском) в Донецкой Народной Республике не уезжают из города, так как ждут его освобождения российской армией.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили принудительную эвакуацию в Дружковке и четырех селах ДНР.

