Пленный рассказал, как работники ТЦК зарабатывают на принудительной мобилизации

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) получают денежные вознаграждения за принудительный набор мобилизованных, сообщил военнослужащий ВСУ Алексей Левченко, попавший в плен. По его словам, размер выплат варьируется от 6 до 20 тысяч гривен (примерно от 11 до 38 тысяч рублей) за каждого задержанного, сообщает ТАСС.