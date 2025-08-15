Ричмонд
Из-за атаки ВСУ по Курску загорелся многоэтажный дом, есть погибшая

Еще шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ по Курску, один из них в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Вражеский беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска ночью в пятницу, 15 августа. Из-за бесчеловечного удара в здании начался пожар. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, огонь охватил четыре верхних этажа. Известно об одной погибшей.

«Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают оперативные службы. Пожарные ликвидируют огонь», — написал он в Telegram-канале.

Утром 15 августа курское правительство планирует провести подомовой обход, чтобы комиссия зафиксировала все повреждения. Хинштейн заявил, что власти помогут курянам с восстановлением пострадавшего жилья. Информация о последствия удара в настоящий момент уточняется.

Как KP.RU писал ранее, ночью в пятницу, 15 августа, российскими силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и ликвидирован вражеский БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет.

