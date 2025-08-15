Власти Анкориджа не получали запросов о выезде Путина и Трампа на природу

Он подчеркнул, что для мэрии российско-американский саммит на Аляске рассматривается в том же порядке, что и другие конференции или встречи, проводимые в городе. Основные вопросы, которые задают организаторам мероприятия, касаются логистики и условий для его успешного проведения. На данный момент участие местных властей сводится к помощи в размещении вспомогательного персонала и журналистов в гостиницах, а также в поиске автомобилей для аренды.