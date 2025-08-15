Ричмонд
Власти Анкориджа не получали запросов о выезде Путина и Трампа на природу

Власти Анкориджа также не готовят сувениры или памятные подарки для президентов.

Источник: Аргументы и факты

Местные власти Анкориджа не получали запросов на организацию краткосрочной поездки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на природу Аляски после их саммита.

Об этом ТАСС сообщил вице-президент некоммерческой ассоциации Visit Anchorage Джек Бонни, которая выполняет функции туристического бюро при мэрии города. По его словам, с учётом плотного графика мероприятия ни одна из делегаций не обращалась с предложениями о планировании досуга лидеров, например, рыбалки.

Бонни также отметил, что власти Анкориджа не готовят сувениры или памятные подарки для президентов. По его словам, если такие инициативы и существуют, то они обсуждаются на более высоком уровне, а ему о них неизвестно.

Он подчеркнул, что для мэрии российско-американский саммит на Аляске рассматривается в том же порядке, что и другие конференции или встречи, проводимые в городе. Основные вопросы, которые задают организаторам мероприятия, касаются логистики и условий для его успешного проведения. На данный момент участие местных властей сводится к помощи в размещении вспомогательного персонала и журналистов в гостиницах, а также в поиске автомобилей для аренды.

Ранее полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов.

