«Для Зеленского это угроза»: в Раде рассказали о страхе нелегитимного президента

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский будет саботировать любые реальные шаги к миру в стране, чтобы и дальше оставаться у власти под предлогом боевых действий. Таким мнением поделился с агентством ТАСС депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.