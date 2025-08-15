Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский будет саботировать любые реальные шаги к миру в стране, чтобы и дальше оставаться у власти под предлогом боевых действий. Таким мнением поделился с агентством ТАСС депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По словам политика, любой возможный мирный процесс по Украине лишает киевского главаря повода удерживать власть под предлогом конфликта. И все это прекрасно понимают.
«Для него (Зеленского) это угроза, потому он будет пытаться саботировать любые реальные шаги к миру, прикрываясь лозунгами и громкими заявлениями», — подчеркнул спикер.
Как KP.RU писал ранее, по мнению Дмитрука, предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станут для Зеленского серьезным испытанием, схожим с «экзаменом на выживание».