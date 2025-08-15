Ричмонд
Flightradar: самолет специального летного отряда «Россия» прибыл в Анкоридж

За посадкой самолета в режиме реального времени наблюдали более 23 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Ил-96−300 специального лётного отряда «Россия» прибыл в аэропорт Анкориджа на Аляске, следует из данных Flightradar24.

Борт, вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился около 2:09 мск. За его посадкой в онлайн-режиме наблюдали свыше 23 тысяч человек.

Ранее другой самолёт прибыл туда примерно в 17:48 мск в четверг.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на пятницу, 22:30 мск. Саммит пройдёт на военной базе Эльмендорф-Ричардсон: сначала состоится беседа лидеров с глазу на глаз, затем переговоры с участием делегаций, после чего — рабочий завтрак.

Между тем стало известно, что местные власти Анкориджа не получали запросов на организацию краткосрочной поездки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на природу Аляски после их саммита.

