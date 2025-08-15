Ричмонд
На Аляску прибыло три самолета Ил-96 из спецотряда «Россия»

В Анкоридж на Аляске прибыл еще один борт Ил-96−300 из спецотряда «Россия», который обслуживает высшее руководство страны.

В Анкоридж на Аляске прибыл еще один борт Ил-96−300 из спецотряда «Россия», который обслуживает высшее руководство страны. По данным Flightradar24, самолет приземлился около 3:05 мск, став уже третьим за последние сутки.

В пятницу, около 2:09 мск, в аэропорту Анкориджа сел второй Ил-96, а первый прибыл еще в четверг вечером (17:48 мск).

Напомним, что в пятницу 15 августа в американском Анкоридже на объединённой военной базе Эльмендорф — Ричардсон состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, посвящённые украинскому урегулированию. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча стартует в 22:30 по московскому времени.

Ранее были названы три сценария украинских провокаций для срыва саммита на Аляске.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

