«Орешник» поменял правила игры: Европа боится новую российскую ракету

Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели где угодно в Европе, и наличие его у Вооруженных сил (ВС) России, на данный момент, в корне меняет картину мира. Таким мнением поделился экс-офицер разведки США Скотт Риттер в эфире шоу Рика Санчеса. Фрагмент этой программы опубликован в соцсетях RT.