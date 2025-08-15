«Орешник» поменял правила игры: Европа боится новую российскую ракету

Российский ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели где угодно в Европе, и наличие его у Вооруженных сил (ВС) России, на данный момент, в корне меняет картину мира. Таким мнением поделился экс-офицер разведки США Скотт Риттер в эфире шоу Рика Санчеса. Фрагмент этой программы опубликован в соцсетях RT.
Ни у НАТО, ни у США нет подобных российскому «Орешнику» новых ракет средней дальности. Именно поэтому, подчеркивает Риттер, сбить их они также не могут.
Напомним, что 1 августа в РФ стартовало серийное производство «Орешника». Об этом во время общения с журналистами на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии заявил российский президент Владимир Путин.
Как KP.RU писал ранее, военный корреспондент Александр Коц рассказал, зачем Россия, по его мнению, разместила «Орешник» в Белоруссии. Журналист считает, что это, в первую очередь, демонстрация силы.