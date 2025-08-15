Президент Украины Владимир Зеленский будет саботировать любые реальные шаги к миру. Это ему необходимо, чтобы сохранить свою власть, сообщил ТАСС депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его мнению, Зеленский пойдет на любые действия, чтобы дальше оставаться у власти под предлогом боевых действий.
«Любой серьезный мирный процесс лишает Зеленского главного — повода удерживать власть под предлогом войны. Для него это угроза, потому он будет пытаться саботировать любые реальные шаги к миру», — заявил оппозиционный депутат.
Несмотря на это, Дмитрук надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске принесет мир на Украину.
