Лавров и посол РФ в США прибыли на Аляску

Делегация приземлилась в аэропорту Анкориджа.
Ранее в Анкоридж прибыл спецборт Ил-96, за посадкой которого в режиме реального времени на портале Flightradar24 наблюдали более 23 тысяч пользователей сервиса.
15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.
Помимо Лаврова, вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.