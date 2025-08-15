Израиль обсуждает переселение жителей сектора Газа с пятью странами

По информации канала, эти страны рассчитывают получить «значительную финансовую и международную компенсацию» в обмен на возможность переселения части из более чем двух миллионов жителей Газы. Также упоминаются консультации с Сомалилендом, у которого нет статуса государства.
В то же время власти Южного Судана и Сомалиленда опровергли информацию о переговорах. Индонезия ранее выражала готовность принять две тысячи палестинцев для лечения с обязательным условием их возвращения в Газу после завершения терапии.
Сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил факт переговоров, отметив, что план не подразумевает «вытеснение», а лишь позволяет людям покинуть регион.
Ранее Life.ru писал, что Правительство Израиля одобрило решение Нетаньяху об оккупации сектора Газа. Тель-Авив планирует создать на территории Газы полностью подконтрольный себе режим.