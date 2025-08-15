Российский боец рассказал, как ВСУ маскируются в Красноармейске

Солдаты ВСУ в Красноармейске (на Украине именуется Покровском) в Донецкой Народной Республике переодеваются в гражданскую одежду. Таким способом они пытаются снизить риск поражения российскими дронами, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».
«ВСУ очень часто пользуются такими моментами. Да, они пользуются велотехникой, мопедами, переодеваются в гражданских. Поэтому любую цель нужно досматривать», — уточнил военнослужащий российской армии.
Более того, украинские военные продолжают тактику использования домов мирных жителей. В них часто размещаются не только склады, но и сами солдаты.
Отметим, что в настоящий момент за город Красноармейск, который находится на западе ДНР, идут бои.
Ранее «Король» сообщил, что жители прифронтового Красноармейска ждут прихода российских военных.
