Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец рассказал, как ВСУ маскируются в Красноармейске

Солдаты ВСУ в Красноармейске (на Украине именуется Покровском) в Донецкой Народной Республике переодеваются в гражданскую одежду.

Солдаты ВСУ в Красноармейске (на Украине именуется Покровском) в Донецкой Народной Республике переодеваются в гражданскую одежду. Таким способом они пытаются снизить риск поражения российскими дронами, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».

«ВСУ очень часто пользуются такими моментами. Да, они пользуются велотехникой, мопедами, переодеваются в гражданских. Поэтому любую цель нужно досматривать», — уточнил военнослужащий российской армии.

Более того, украинские военные продолжают тактику использования домов мирных жителей. В них часто размещаются не только склады, но и сами солдаты.

Отметим, что в настоящий момент за город Красноармейск, который находится на западе ДНР, идут бои.

Ранее «Король» сообщил, что жители прифронтового Красноармейска ждут прихода российских военных.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.