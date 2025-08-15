Украина нанесла удар по суверенитету Венгрии: Сийярто прокомментировал атаку ВСУ по трубопроводу «Дружба»

Из-за ударов ВСУ по распределительной станции в Брянской области прерваны поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто после телефонного разговора с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.
По словам Сийярто, любой, кто решится нанести удар по безопасности энергоснабжения государства, «на самом деле наносит удар по нашему (венгерскому) суверенитету». Отметим, что Москва уже сообщила своим партнерам о ремонтных работах, которые ведутся на поврежденном объекте.
«Мы обсудили ситуацию с (первым) заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он сообщил нам, что ремонтные работы ведутся непрерывно, поэтому есть большая вероятность, что завтра поставки нефти в Венгрию возобновятся», — написал венгерский политик в соцсетях.
Как KP.RU писал ранее, Будапешт не допустит, чтобы руководство Европейского союза навязало ему отказ от использования российских нефти и газа. Такое заявление сделал Петер Сийярто.