Из-за ударов ВСУ по распределительной станции в Брянской области прерваны поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто после телефонного разговора с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.