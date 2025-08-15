Решение по ходатайству о продлении ареста Карапетяна суд огласит утром

В Армении завершилось судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна.
Решение планируется обнародовать в 5:00 мск.
Защита заявляет, что обвинения в адрес Карапетяна не имеют оснований, а у стороны обвинения отсутствуют доказательства, подтверждающие необходимость продления ареста. Адвокаты также передали просьбу предпринимателя к собравшимся у здания суда сторонникам — разойтись.
Ранее апелляционный уголовный суд Армении посчитал незаконным задержание в июне предпринимателя Самвела Карапетяна.
