Лавров и посол Дарчиев прибыли на Аляску для переговоров с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску. Об этом стало известно в пятницу, 15 августа.

Делегация приземлилась в аэропорту Анкориджа.

Лавров входит в состав российской делегации, которая проведет переговоры с американскими властями, передает РИА Новости.

Накануне первый спецборт Ил-96 прибыл в Анкоридж, где состоится саммит между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Что известно об этом месте — в материале «Вечерней Москвы».

