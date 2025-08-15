Ричмонд
«Солнечно и красиво»: Дмитриев показал фото Аляски из иллюминатора самолёта

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), прибыл на Аляску для участия в подготовке российско-американских переговоров. Дмитриев поделился первыми впечатлениями, опубликовав в социальной сети X фотографию местных пейзажей из иллюминатора самолёта с подписью: «Солнечно и красиво на Аляске».

Источник: Life.ru

Ранее сервис Flightradar24 зафиксировал прибытие в аэропорт Анкориджа самолёта Ил-96−300 из спецотряда «Россия», вылетевшего из московского Внуково. На борту находились члены российской делегации, которые примут участие в организации предстоящего саммита, а также журналисты.

Напомним, что 15 августа на Аляске состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта встреча станет первым полноценным двусторонним саммитом после женевских переговоров 2021 года между Путиным и Джо Байденом.

