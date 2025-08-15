Ричмонд
Омский губернатор создал канал в новом мессенджере

Он предложил жителям подписаться на канал.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о запуске своих каналов в российском мессенджере Max, проинформировав об этом подписчиков в Telegram.

«Дорогие омичи! Теперь я в Max. Подписывайтесь!» — поделился Хоценко.

В своем новом канале он планирует публиковать самые свежие новости региона и рассказывать о деятельности областного правительства.

С целью борьбы с преступной деятельностью, 13 августа Роскомнадзор заявил о введении частичных ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp.

Ранее мы писали, что с началом нового учебного года в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского будет внедрен российский мессенджер Max. В рамках этого перехода все групповые чаты, предназначенные для общения студентов и преподавательского состава, будут перенесены на данную платформу.