Омский губернатор создал канал в новом мессенджере

Ранее мы писали, что с началом нового учебного года в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского будет внедрен российский мессенджер Max. В рамках этого перехода все групповые чаты, предназначенные для общения студентов и преподавательского состава, будут перенесены на данную платформу.