Путин заинтриговал неожиданной остановкой перед Аляской

Президент Владимир Путин подготовил для американского лидера Дональда Трампа сюрприз с Дальнего Востока. Глава государства 15 августа приехал с рабочей поездкой в Магадан, где остановился перед важнейшими переговорами на Аляске. Как объяснил URA.RU глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, Путин предложит Трампу конкретные совместные проекты в этом и других дальневосточных регионах, а также в Арктике.

Президент Владимир Путин подготовил для американского лидера Дональда Трампа сюрприз с Дальнего Востока. Глава государства 15 августа приехал с рабочей поездкой в Магадан, где остановился перед важнейшими переговорами на Аляске. Как объяснил URA.RU глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, Путин предложит Трампу конкретные совместные проекты в этом и других дальневосточных регионах, а также в Арктике.

Путин поддержал давнюю традицию.

Путин приготовил Трампу сразу несколько предложений для сделкиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

У Путина по пути на Аляску случилась также полноценная региональная поездка в Магадан. Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами. Так президент поступил и сейчас, подметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Поездка лидера в этот регион напрямую связана с переговорами в Анкоридже, Путину важно показать, какие конкретные экономические проекты Россия готова предложить США, считает политолог Сергей Маркелов. «Уникальность этой остановки президента заключается в том, что регион будет находиться в режиме активного ожидания итогов переговоров Путина и Трампа, будет включен в экономическую часть разговоров. Это касается вообще всех дальневосточных регионов», — объяснил политолог.

— Путин скажет Трампу: «У нас есть Сахалин, давайте вернемся к энергетическим проектам там. Есть Чукотка — Арктическая зона. Давайте поднимать вопрос Северного морского пути через Берингов пролив на Южную Корею, Китай»".

Кирилл Дмитриев отвечает за создание российско-американских проектовФото: Роман Наумов © URA.RU.

По мнению Маркелова, именно экономическая повестка будет преобладать на переговорах с американцами. На это, в том числе, указывает включение в российскую делегацию главы Минфина Антона Силуанова и спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, отметил политолог.

Ранее президент уже прибегал к подобным приемам. Перед телефонным разговором с Трампом 3 июля Путин посетил форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», где президенту предложили обсудить обмен фильмами с американцами. Именно этому и была посвящена часть беседы лидеров России и США спустя несколько часов.

Путин поддержал местного губернатора и своего полпреда в ДФО Юрия ТрутневаФото: Владимир Андреев © URA.RU.

Посещение региона — это еще и важный внутренний политический сигнал — поддержка местного губернатора. Полпред в ДФО Юрий Трутнев тоже явно этому рад, потому что можно напрямую решить вопросы, а не ехать в Москву. На местах, в командировках многое легче обсуждается, продолжил политолог.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин очертил контур соглашения с Трампом перед вылетом на Аляску.

«С точки зрения биоритмов, сохранности здоровья, остановка продиктована адаптивностью, потому что президенту нужно здесь отоспаться, чтобы уже в Анкоридже быть в лучшей форме. Может на Аляске спать нельзя будет, в том числе по соображениям безопасности надо будет бодрствовать. Президент всегда делал такие остановки», — заключил Маркелов.

