Сергей Лавров и Александр Дарчиев прибыли на Аляску

Глава российского МИД Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прилетели на Аляску для работы в рамках предстоящего российско-американского саммита. Об этом ТАСС рассказал осведомленный источник.
Напомним, что личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована 15 августа на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В состав российской делегации вошли Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.
Ранее KP.RU писал, что в 02:10 по московскому времени в Анкоридже приземлился самолет с журналистами кремлевского пула на борту.
Позднее в администрации Трампа раскрыли планы после проведения саммита Путина и Трампа. Согласно данным Белого дома, по завершении переговоров лидеров двух стран состоится совместный обед с участием представителей российской и американской делегаций.