Самолет Путина приземлился в одном из городов Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом на Аляске прибыл в Магадан. В этом регионе Дальнего Востока глава государства не был с 2011 года, тогда Путин занимал пост премьер-министра России, сообщает РИА Новости.
Как проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин в ходе визита в Магадан посетит промышленное предприятие и проведет встречу с губернатором региона Сергеем Носовым.
По данным ТАСС, в Магадане Путин отправится на уникальный завод «Омега-Си», который занимается переработкой и рафинированием рыбного жира. Это первое в стране предприятие, производящее реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря. Также глава государства должен посетить спорткомплекс «Президентский» и культурный центр парка «Маяк».
Из Магадана Путин вылетит в Анкоридж на Аляске, расстояние до которого оттуда составляет по прямой около 3 тыс. километров. Время в пути на самолете займет примерно четыре часа.
Ранее стало известно о прибытии на Аляску трех самолетов Ил-96 из спецотряда «Россия».
