Самолет Путина приземлился в одном из городов Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом на Аляске прибыл в Магадан. В этом регионе Дальнего Востока глава государства не был с 2011 года, тогда Путин занимал пост премьер-министра России, сообщает РИА Новости.