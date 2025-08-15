Глава МИД РФ Лавров и посол в США Дарчиев прибыли на Аляску

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский посол в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, где примут участие в переговорах с американской стороной.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на пятницу, 22:30 мск, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры начнутся в формате тет-а-тет, затем продолжатся с делегациями и завершатся рабочим завтраком.
Главным вопросом станет урегулирование украинского конфликта, также планируется обмен мнениями по двустороннему взаимодействию, вопросам международной и региональной повестки, а также мерам по укреплению мира и безопасности. Подписание документов не запланировано, а об итогах договорённостей лидеры сообщат на совместной пресс-конференции.
Ранее ещё один авиалайнер Ил-96−300 из специального лётного отряда «Россия» приземлился в Анкоридже (Аляска). По информации ресурса, воздушное судно достигло пункта назначения примерно в 03:05 мск.