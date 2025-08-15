Силуанов раскрыл главную тему встречи Путина и Трампа на Аляске

Сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча назначена на 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). Ключевым вопросом на повестке дня станет разрешение конфликта на Украине. По завершении личной беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут переговоры с участием делегаций двух стран. По итогам переговоров лидеры России и США выступят на совместной пресс-конференции.