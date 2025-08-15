Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Президент США отметил, что вряд ли сможет добиться немедленного прекращения огня на Украине по итогам встречи с Путиным. Трамп также не стал подтверждать намерение провести совместную пресс-конференцию с президентом России. Однако он заявил, что это было бы «неплохо».