Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан в преддверии запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет саммит, составляет около трех тысяч километров, а полетное время — около четырех часов.
Путин посещал Магаданскую область ранее в декабре 2011 года в качестве премьер-министра и в ноябре 2005 года в качестве президента, передает РИА Новости.
Незадолго до этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.
Президент США отметил, что вряд ли сможет добиться немедленного прекращения огня на Украине по итогам встречи с Путиным. Трамп также не стал подтверждать намерение провести совместную пресс-конференцию с президентом России. Однако он заявил, что это было бы «неплохо».