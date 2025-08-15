Ричмонд
В РФ оценили предстоящий саммит Путина и Трампа: вот почему он станет основным этапом к миру

Степашин назвал символичным саммит Путина и Трампа на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ключевым этапом на пути к мирному урегулированию украинского конфликта.

«Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом», — поделился Степашин в беседе с РИА Новости.

Напомним, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа пройдет на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Состав российской делегации на переговорах включает помощника президента Юрия Ушакова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова, главу Минфина Антона Силуанова и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее KP.RU информировал, что Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

