Страны Европы решительно поддерживают Киев, так как хотят получить доступ к природным богатствам Украины. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах», — сказала Кнайсль в интервью РИА Новости.
Она пояснила, что страны Европейского союза мечтают о любых природных богатствах Украины — будь то залежи лития, редкоземельные металлы или даже просто плодородные почвы.
Ранее депутат Рады Дмитрук рассказал, как Зеленский будет пытаться сохранить свою власть.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.