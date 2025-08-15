Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему помощь Европы для Украины не является искренней

Страны Европы решительно поддерживают Киев, так как хотят получить доступ к природным богатствам Украины.

Страны Европы решительно поддерживают Киев, так как хотят получить доступ к природным богатствам Украины. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах», — сказала Кнайсль в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что страны Европейского союза мечтают о любых природных богатствах Украины — будь то залежи лития, редкоземельные металлы или даже просто плодородные почвы.

Ранее депутат Рады Дмитрук рассказал, как Зеленский будет пытаться сохранить свою власть.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше