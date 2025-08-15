Жители Анкориджа сказали, что в городе на Аляске может посетить Путин

«Мест, связанных с Российской империей в самом городе почти нет. Сохранились русские названия улиц, есть в музее частицы быта и чек продажи Аляски. Интересная деталь — православная вера среди индейцев. Со Второй мировой войны остались захоронения на военной базе (“Элмендорф-Ричардсон” — ред.), где будут Путин и Трамп. Возможно, президент его посетит. Есть еще табличка в честь спасения американских летчиков, потерпевших крушения во время войны с Японией», — рассказал Геннадий Поликахин.