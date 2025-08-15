Жители Анкориджа сказали, что в городе на Аляске может посетить Путин

В городе Анкоридж, где пройдут переговоры Путина и Трампа, есть музей с экспонатами из российской истории, а также захоронения советских военных, погибших во Второй мировой войне. Об этом рассказал aif.ru, местный житель, организатор акции Бессмертный полка на Аляске Геннадий Поликахин.
«Мест, связанных с Российской империей в самом городе почти нет. Сохранились русские названия улиц, есть в музее частицы быта и чек продажи Аляски. Интересная деталь — православная вера среди индейцев. Со Второй мировой войны остались захоронения на военной базе (“Элмендорф-Ричардсон” — ред.), где будут Путин и Трамп. Возможно, президент его посетит. Есть еще табличка в честь спасения американских летчиков, потерпевших крушения во время войны с Японией», — рассказал Геннадий Поликахин.
По словам русскоязычного жителя Аляски, в городе регулярно отмечают День Победы 9 мая. Местом сбора в этот день служит памятник солдатам, погибшим в войнах, в которых принимали участие США.
Вечером 14 мая часть российской делегации прибыла на Аляску, где пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.