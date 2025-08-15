Ричмонд
В ХАМАС заявили о готовности рассмотреть с союзниками предложения по Газе

Радикалы утверждают, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе стороны «почти достигли серьезного соглашения».

Источник: Аргументы и факты

ХАМАС и связанные с ним группировки заявили о готовности рассматривать инициативы по прекращению огня в секторе Газа при условии, что они будут соответствовать требованиям палестинской стороны. Об этом было объявлено после встречи представителей палестинских организаций в Каире.

Среди ключевых условий называются завершение военной операции, вывод израильских войск и снятие блокады анклава. Движение выразило благодарность Египту и Катару за усилия по возобновлению поставок гуманитарной помощи в регион.

По словам представителей ХАМАС, на переговорах в Дохе стороны были близки к значимому соглашению, однако израильская делегация покинула столицу Катара, сорвав процесс. Палестинские фракции считают это решение необоснованным.

Ранее издание Asharq Al-Awsat, ссылаясь на источник в движении, сообщило, что сведения о «всеобъемлющем соглашении» преувеличены. При этом ХАМАС продолжает поддерживать египетский план управления сектором Газа и готов создать совместный с Каиром комитет для контроля за выводом израильских войск.

Между тем израильские власти обсуждают с рядом государств возможность переселения части населения сектора Газа.

