Поддержка ЕС Украины носит корыстный характер. По мнению экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, европейские страны руководствуются прежде всего экономическими интересами, стремясь получить доступ к природным ресурсам украинской территории.
«Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах», — пояснила Кнайсль.
Она отметила, что европейские государства проявляют повышенное внимание к природным ресурсам Украины, включая месторождения редкоземельных металлов, лития и сельскохозяйственные угодья.
Накануне KP.RU писал о страхе лидеров ЕС в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Например, премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что испытывает «много страхов» по поводу личной встречи мировых лидеров.