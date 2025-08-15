Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ подтвердили корыстные цели Европы по Украине: вот что сказала Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает неискренней помощь ЕС Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Поддержка ЕС Украины носит корыстный характер. По мнению экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, европейские страны руководствуются прежде всего экономическими интересами, стремясь получить доступ к природным ресурсам украинской территории.

«Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах», — пояснила Кнайсль.

Она отметила, что европейские государства проявляют повышенное внимание к природным ресурсам Украины, включая месторождения редкоземельных металлов, лития и сельскохозяйственные угодья.

Накануне KP.RU писал о страхе лидеров ЕС в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. Например, премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что испытывает «много страхов» по поводу личной встречи мировых лидеров.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше