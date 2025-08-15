Умышленная версия нападения исключена: Алиев требует наказать виновных в крушении самолета AZAL

Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL, которое произошло на территории Казахстана, как умышленную атаку. Об этом в четверг, 14 августа, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — цитирует иностранное СМИ слова политика.
ЧП произошло утром 25 декабря 2025 года. Самолет Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с гражданскими на борту совершал полет из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, на борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. Как заявили представители казахстанского МЧС, в результате крушения воздушного судна выжили лишь 29 человек, в том числе девять россиян.
В день крушения самолета Алиев находился в Москве, но был вынужден экстренно вернуться в Азербайджан. Немного позже состоялся телефонный разговор политика и президента России Владимира Путина. Российский лидер выразил коллеге соболезнования в связи с крушением самолета, следовавшим по маршруту Баку-Грозный. Информацию о разговоре политиков сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как заявили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана, расследование крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» ведется по статье о нарушении правил безопасности. Речь идет о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое по неосторожности привело к гибели двух и более человек.
В июле президент Алиев заявил, что местное правительство настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших при крушении крылатой птицы. Политик также сообщил общественности, что готовятся документы для подачи соответствующего иска в международные судебные инстанции против России в связи с данным ЧП.
Как KP.RU писал ранее, в начале июля 2025 года российский посол в Баку Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. Известно, что протест в адрес Москвы выражен в связи с якобы недружественными действиями в отношении Азербайджана, а также с ходом расследования авиакатастрофы с самолетом «Азербайджанских авиалиний» в районе аэропорта Актау.