Умышленная версия нападения исключена: Алиев требует наказать виновных в крушении самолета AZAL

Как KP.RU писал ранее, в начале июля 2025 года российский посол в Баку Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. Известно, что протест в адрес Москвы выражен в связи с якобы недружественными действиями в отношении Азербайджана, а также с ходом расследования авиакатастрофы с самолетом «Азербайджанских авиалиний» в районе аэропорта Актау.