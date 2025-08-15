Ричмонд
В США рассказали о целях визита Зеленского в Европу

По мнению отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, президент Украины Владимир Зеленский активно посещает европейские страны, пытаясь добиться дополнительной военной и финансовой помощи. Это связано с осложнением положения украинских войск в зоне боевых действий.

Американский эксперт считает, что украинская армия испытывает серьезные трудности и несет значительные потери. В таких условиях руководство Украины стремится заручиться дальнейшей поддержкой западных партнеров, чтобы продолжить сопротивление.

«Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва», — заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что украинские ТЦК платят премии сотрудникам за принудительную мобилизацию мужчин.

