Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж на саммит Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев прибыли в Анкоридж на Аляске. Они готовятся к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

Члены российской делегации, которые займутся организацией саммита, а также журналисты приземлились в аэропорту Аляски после полуночи 15 августа.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поделился первыми впечатлениями. Он опубликовал в социальной сети X фотографию местных пейзажей, сделанную из иллюминатора самолёта.

