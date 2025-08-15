Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж на саммит Путина и Трампа

Члены российской делегации, которые займутся организацией саммита, а также журналисты приземлились в аэропорту Аляски после полуночи 15 августа.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев поделился первыми впечатлениями. Он опубликовал в социальной сети X фотографию местных пейзажей, сделанную из иллюминатора самолёта.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше