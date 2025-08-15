Стало известно, почему Зеленского не позвали на встречу Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Стороны обсудят урегулирование украинского конфликта и ряд другие тем. Ранее появлялась информация, что Трамп якобы хочет, чтобы на этом саммите присутствовал Зеленский. Однако позже глава США опроверг эту информацию.