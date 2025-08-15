Ричмонд
Стало известно, почему Зеленского не позвали на встречу Путина и Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский не приглашен на встречу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку он нелегитимен и не отражает настроений украинского народа. Об этом заявил посол по всем поручениям МИД РФ по вопросам обвинений киевского режима Родион Мирошник.

«Это факт того, что Зеленский является марионеткой, нелегитимным президентом, который не отражает реальных настроений и ожиданий украинского народа», — заявил Родион Мирошник, комментируя исключение украинского лидера из числа участников переговоров. Его слова передает ТАСС. По данным посла, Зеленский ориентируется на мнение западных столиц — Лондона, Парижа, Берлина и Брюсселя — и не учитывает мнения жителей Украины.

Дипломат отметил, что Зеленский открыто заявляет о нежелании выполнять какие-либо договоренности, и это делает невозможным поиск политического решения. По мнению Мирошника, участие украинского президента в переговорах нецелесообразно, так как он не готов к компромиссам без внешнего давления.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Стороны обсудят урегулирование украинского конфликта и ряд другие тем. Ранее появлялась информация, что Трамп якобы хочет, чтобы на этом саммите присутствовал Зеленский. Однако позже глава США опроверг эту информацию.

