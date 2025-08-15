Российские военные с помощью беспилотников разнесли склады ВСУ под Константиновкой

Расчеты БПЛА «Южной» группировки ВС РФ вычислили и уничтожили два боевых склада украинских военных в районе города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило министерство обороны России.
Установить местоположение складов ВСУ удалось благодаря наземному вражескому дрону, который двигался от передовых позиций в тыл.
«Проследив за ним, операторы БПЛА обнаружили место его прибытия и зафиксировали там наличие двух полевых складов боеприпасов для снабжения находящихся неподалеку артиллерийских позиций», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
После обнаружения складов расчеты БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск нанесли точный удар. В итоге вражеская артиллерия осталась без боеприпасов.
