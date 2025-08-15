Ричмонд
Российские военные с помощью беспилотников разнесли склады ВСУ под Константиновкой

Расчеты БПЛА «Южной» группировки ВС РФ вычислили и уничтожили два боевых склада украинских военных в районе города Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Расчеты БПЛА «Южной» группировки ВС РФ вычислили и уничтожили два боевых склада украинских военных в районе города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило министерство обороны России.

Установить местоположение складов ВСУ удалось благодаря наземному вражескому дрону, который двигался от передовых позиций в тыл.

«Проследив за ним, операторы БПЛА обнаружили место его прибытия и зафиксировали там наличие двух полевых складов боеприпасов для снабжения находящихся неподалеку артиллерийских позиций», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

После обнаружения складов расчеты БПЛА 6-й мотострелковой дивизии и Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск нанесли точный удар. В итоге вражеская артиллерия осталась без боеприпасов.

Ранее российский боец с позывным «Король» раскрыл, как украинские военные маскируются в Красноармейске.

