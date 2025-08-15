Молдавская диаспора ищет способы дать согражданам возможность голосовать

«Разумеется молдавские общественные организации коммуницируют между собой. Пытаемся найти разные возможности. Есть предложения — направлять представителей в качестве гражданских наблюдателей на участки в Молдавию, в другие страны, чтобы пресечь фальсификацию, манипуляции, как это происходило на президентских выборах. Санду ведь тогда проиграла по большому счету. Кто проверял в чью пользу уходили голоса избирателей в странах ЕС? Нет у Санду такой поддержки, как это подают государственные СМИ, госструктуры. Это свидетельствует о продолжающихся манипуляциях и фактическом мошенничестве. При этом не только граждане Молдовы в России наблюдают происходящее. Молдаване, живущие в Европе и Америке, также фиксируют стремительное ухудшение ситуации и деградацию власти в стране», — подчеркнул Танасий.