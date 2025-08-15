Улицы Анкориджа на Аляске заполнили секьюрити к встрече Путина и Трампа

На улицах Анкориджа накануне встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало заметно больше полиции. Об этом aif.ru рассказал житель Аляски Илья Логинов.
«Отели рядом, да и во всём городе, мне кажется, забиты под завязку. Полиции стало ощутимо больше на улицах, хоть встреча и будет вроде на военной базе. Видимо, на всякий случай», — поделился Логинов.
Он также отметил, что чем ближе пятница, день, когда состоится встреча президентов, тем больше ажиотаж.
«Сначала казалось будто всем всё равно. Но чем ближе к пятнице, тем больше слышал вокруг обрывки обсуждений предстоящего мероприятия. Не сказать, что среди обычных людей какой-то огромный ажиотаж, но определенный всё-таки есть», — сказал Логинов.
Напомним, и Кремль, и Белый дом официально подтвердили, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Как проинформировал помощник российского президента Юрий Ушаков, первая часть встречи состоится на военной базе «Элмендорф-Ричардсон» близ Анкориджа в 22:30 мск.
«Вначале Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет, а позднее к ним присоединятся делегации с обеих сторон», — сообщил ранее Ушаков.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал aif.ru три главных трека, которые в ходе встречи на Аляске могут обсудить глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.