В Кремле раскрыли график Путина перед перелетом на встречу с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан посетит там промышленное производство и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в регионе строится много объектов, там довольно технологичное промышленное производство, создаются витамины, биожиры, а также производятся препараты, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам.
«Причем это не ради красного словца, а так оно и есть. Предприятие посетит Путин», — сказал Песков.
Кроме того, президент России пообщается с губернатором Сергеем Носовым и посетит объекты благоустройства города.
Напомним, это поездка главы государства предшествует дальнейшему перелету Владимира Путина на Аляску, где 15 августа он проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Как отметил Дмитрий Песков, направляясь в том направлении (на северо-восток), с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами. Сделает он это и на этот раз.
Накануне в Кремле президент России провел совещание с членами высшего руководства страны перед визитом на Аляску. Российский лидер отметил, что сегодняшняя американская администрация предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, для того чтобы прекратить боевые действия на Украине.
В американском Анкоридже, между тем, где состоится российско-американский саммит, идут последние приготовления ко встрече делегации РФ. А Секретная служба США при этом столкнулась с трудностями.
Тем временем, уже 14 августа специальный борт Ил-96, который ранее вылетел из аэропорта Внуково, прибыл в Анкоридж. На борту может находиться одна из передовых групп, которая занимается подготовкой саммита делегаций России и США на фоне переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Кроме того, на Аляску уже прилетели и российские журналисты, которые будут освещать переговоры президентов России и США. Прямую трансляцию исторического мероприятия будет вести телеканал RT.