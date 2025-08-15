Киевский главарь Владимир Зеленский в силу своего юридического статуса не обладает полномочиями для заключения международных соглашений по Украине и не может подписывать подобные документы. Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
«Владимир Зеленский как лидер Украины — как он себя называет — неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек», — напомнил эксперт.
Мирошник также пояснил, что вопрос о замене Зеленского требует проведения выборов, которые невозможны в условиях действующего на Украине военного положения, когда президент фактически выполняет функции военного диктатора.
Накануне KP.RU писал, что Британия всерьез рассматривает кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на место киевского главаря Владимира Зеленского.