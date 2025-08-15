Киевский главарь Владимир Зеленский в силу своего юридического статуса не обладает полномочиями для заключения международных соглашений по Украине и не может подписывать подобные документы. Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.