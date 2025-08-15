Дмитриев обозначил миссию российской делегации на саммите с США

Саммит на Аляске — важное событие для всего мира, считает Дмитриев.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в город Анкоридж (штат Аляска), где сегодня, 15 августа, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. В беседе с журналистами глава РФПИ отметил, что цель российской делегации на саммите — донести позицию страны американской стороне.
«Безусловно важная встреча для всего мира, и важно, что диалог продолжается. Надеемся на очень конструктивный диалог. Очень много дезинформации о России, и, безусловно, есть важная возможность нанести прямо, четко, позицию России американской стороне», — отметил Дмитриев в беседе с российскими журналистами.
Саммит между Россией и Соединенными Штатами Америки запланирован на 15 августа и пройдет на территории Аляски. Начало встречи назначено на 22:30 по московскому времени. В ходе мероприятия президенты двух стран проведут личные переговоры, после чего к обсуждению присоединятся члены официальных делегаций. По завершении переговоров лидеры выступят на совместной пресс-конференции. Ожидается, что по итогам саммита подписания каких-либо совместных соглашений не состоится. Ключевое внимание в ходе диалога будет уделено вопросам урегулирования ситуации вокруг украинского конфликта, с учетом результатов предыдущих обсуждений, прошедших в Кремле. Подробнее — в сюжете URA.RU.