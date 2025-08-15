Дмитриев обозначил миссию российской делегации на саммите с США

Саммит между Россией и Соединенными Штатами Америки запланирован на 15 августа и пройдет на территории Аляски. Начало встречи назначено на 22:30 по московскому времени. В ходе мероприятия президенты двух стран проведут личные переговоры, после чего к обсуждению присоединятся члены официальных делегаций. По завершении переговоров лидеры выступят на совместной пресс-конференции. Ожидается, что по итогам саммита подписания каких-либо совместных соглашений не состоится. Ключевое внимание в ходе диалога будет уделено вопросам урегулирования ситуации вокруг украинского конфликта, с учетом результатов предыдущих обсуждений, прошедших в Кремле. Подробнее — в сюжете URA.RU.