Прибывший освещать саммит Путина и Трампа кремлевский пул разместили на стадионе

Из России спецбортом специального летного отряда «Россия» в Анкоридж прибыло без малого полсотни журналистов. Это телевизионные группы ведущих каналов, корреспонденты радио, газет и информационных агентств, среди которых и корреспондент ТАСС. К спартанским условиям сотрудникам СМИ не привыкать: в процессе сбора информации и подготовки материалов, где только не приходится оказаться. Так что в этом плане старожилам президентского пула есть что вспомнить, благо президентский график изобилует поездками в нетривиальные места. Так что ночевать приходилось и в монашеской келье (во время посещения Афона), и в палатках в лесу (когда Путин предпринял знаменитый автопробег по трассе Чита — Хабаровск на желтой «Ладе Калине»), и в строительных вагончиках (когда президент заезжал в Сковородино проинспектировать строительство трубопровода «Сила Сибири»), и т. д. Может, такие случаи и вызывают некоторый бытовой дискомфорт, но точно пополняют копилку веселых историй, которые корреспонденты потом пересказывают не один год.