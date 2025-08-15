Прибывший освещать саммит Путина и Трампа кремлевский пул разместили на стадионе

Организаторы саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вынуждены были пойти на такую меру из-за небывалого ажиотажа, вызванного предстоящей встречей. Все гостиницы Анкориджа, впервые принимающего мероприятие такого уровня и масштаба, были мгновенно забронированы, а цены на размещение резко выросли. Жители города даже стали сдавать жилье желающим, кому не досталось мест в гостиницах.
Из России спецбортом специального летного отряда «Россия» в Анкоридж прибыло без малого полсотни журналистов. Это телевизионные группы ведущих каналов, корреспонденты радио, газет и информационных агентств, среди которых и корреспондент ТАСС. К спартанским условиям сотрудникам СМИ не привыкать: в процессе сбора информации и подготовки материалов, где только не приходится оказаться. Так что в этом плане старожилам президентского пула есть что вспомнить, благо президентский график изобилует поездками в нетривиальные места. Так что ночевать приходилось и в монашеской келье (во время посещения Афона), и в палатках в лесу (когда Путин предпринял знаменитый автопробег по трассе Чита — Хабаровск на желтой «Ладе Калине»), и в строительных вагончиках (когда президент заезжал в Сковородино проинспектировать строительство трубопровода «Сила Сибири»),
Организаторы исторического саммита постарались сделать этот импровизированный ПВР максимально комфортным. На входе всех встретила табличка, украшенная российским триколором «Приветствуем гостей/Welcome guests». По всей территории были развешаны указатели на двух языках: «спальная зона», «душевые» и таблички, информирующие о том, что «за каждый номер, поврежденный дымом или табаком, будет взиматься штраф в размере 1 000 долларов США». В случае проблем предлагалось звонить на московский мобильный номер.
Бытовые условия.
Для каждого журналиста была предусмотрена индивидуальная односпальная кровать-раскладушка, подушка с наволочкой и одеяло. Простыни в комплект почему-то не включили. Между рядами спальных мест установили ширмы, разделив пространство на двухместные боксы. Полотенца и туалетную бумагу выложили горкой при входе в душевые. Были также предоставлены санитарные удобства и доступ к электророзеткам. После десятичасового перелета в преддверии крайне интенсивного рабочего дня вопрос подзарядки всех гаджетов и съемочной техники волновал всех едва ли не больше всего.
Эти ряды кроватей напоминали мобильные госпитали в период пандемии. Впрочем, все наделали ярких кадров на добрую историческую память и вдоволь нашутились про возможность почувствовать себя героем голливудского фильма-катастрофы, которую неожиданно дала командировка в США.