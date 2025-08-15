Владимир Зеленский, появившийся с синяком на пресс-конференции в Берлине, мог упасть из-за нарушения координации на фоне интоксикации или вступить в конфликт до мероприятия.
Врач-нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru объяснил, откуда мог появиться синяк, о чем говорит дерганное поведение Зеленского и что эти симптомы говорят о его судьбе.
Упал и ударился.
Накануне Зеленский появился перед публикой с большим синяком странной формы на левой щеке. В таком виде глава киевского режима вышел на пресс-конференцию с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Мероприятие проходило в Берлине.
Кроме странной гематомы на лице, зрителям пресс-конференции Зеленский запомнился полузакрытыми глазами и неестественно дергающимся уголком рта.
Шуров в беседе с aif.ru предположил, что синяк на лице Зеленского мог появиться из-за неудачного падения на фоне интоксикации после употребления запрещенных веществ.
«У него были тики на лице, он не мог сфокусировать взгляд. Синяк мог появиться из-за нарушения у Зеленского координации на фоне употребления запрещенных веществ — упал и ударился лицом», — отметил врач.
Нарколог не исключил, что синяк мог появиться у Зеленского из-за конфликта перед мероприятием.
Бегающий из-за психостимуляторов взгляд.
Комментируя странное поведение Зеленского в целом, Шуров отметил, что причина может заключаться в употреблении психостимуляторов.
Зеленский на мероприятии выглядел так, словно пытается, но не может сосредоточиться.
«У него были тики на лице, он не мог сфокусировать взгляд, да даже устоять на месте не получалось. Зеленский все время переминался. Это похоже на интоксикацию, психостимуляторы перестали действовать красиво, однако организму они нужны, чтобы хоть как-то функционировать», — отметил врач.
Наличие токсических проблем у Зеленского также предположил терапевт Андрей Кондрахин. Он не исключил, что и гематома на лице политика появилась из-за попытки организма вывести через кожу токсины.
Зеленский похож на Гитлера.
Нарколог Шуров, говоря о поведении Зеленского в последнее время, сравнил его с Адольфом Гитлером.
«Это уже полный косплей Гитлера. Мы знаем, как за несколько месяцев до самоубийства выглядел Гитлер. Он был совершенно облезлым, раздавал патроны и трепал за щечки маленьких детей. Зеленский — его полная аналогия. Человек уже много лет на психостимуляторах, но и с ними он выглядит неважно», — сказал Шуров.
Напомним, в июле в Сети появилась аудиозапись разговора Дениса Ермака (младшего брата Андрея Ермака) перед его поездкой в Афганистан за наркотиками.
Тогда же Шуров предположил, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак может поставлять Зеленскому наркотики, чтобы лучше его контролировать.