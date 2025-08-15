Российские артиллеристы из группировки «Центр» ВС РФ уничтожили самоходное орудие ВСУ в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Расчет артиллерийской установки 2С7М “Малка” артиллерийского соединения группировки войск “Центр” уничтожил пушку 2С7 “Пион” ВСУ на красноармейском направлении», — рассказали в оборонном ведомстве.
В министерстве отметили, что российские военные заняли огневую позицию, перевели установку «Малка» в боевое положение и осколочно-фугасными снарядами поразили вражескую машину. При этом украинский «Пион» находился на расстоянии в более чем 20 километрах от позиций ВС РФ.
Ранее стало известно, что расчеты БПЛА «Южной» группировки войск разнесли склады ВСУ, оставив артиллерию врага без боеприпасов.
