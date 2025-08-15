Житель Анкориджа: Трамп может показать Путину кладбище советских лётчиков

Глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в рамках переговоров в Анкоридже на Аляске могут посетить кладбище советских летчиков. Об этом aif.ru рассказал житель Анкориджа Илья Логинов.
«Путин и Трамп могут посетить кладбище советских летчиков. Это место символизирует то время, когда США и СССР объединились против общего врага», — отметил собеседник издания.
Мемориальное кладбище, где похоронены девять советских лётчиков, ещё двое военных и двое гражданских, расположено на территории военной базы «Элмендорф-Ричардсон». Они погибли в 1942—1945 годах во время перегона американских самолётов по воздушной трассе Аляска-Сибирь в рамках ленд-лиза.
Именно на базе «Элмендорф-Ричардсон» близ Анкориджа состоится первая часть встречи Путина и Трампа 15 августа в 22:30 мск.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, вначале лидеры РФ и США проведут беседу в формате тет-а-тет, а позднее к ним присоединятся делегации с обеих сторон.
