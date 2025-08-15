Житель Анкориджа: Трамп может показать Путину кладбище советских лётчиков

Мемориальное кладбище, где похоронены девять советских лётчиков, ещё двое военных и двое гражданских, расположено на территории военной базы «Элмендорф-Ричардсон». Они погибли в 1942—1945 годах во время перегона американских самолётов по воздушной трассе Аляска-Сибирь в рамках ленд-лиза.