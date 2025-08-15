Ричмонд
Теплый привет отправлен из Северной Кореи в РФ: глава КНДР никогда не забывает о Путине

ЦТАК: Ким Чен Ын передал Путину привет.

Источник: Комсомольская правда

Глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным попросил передать привет президенту России Владимиру Путину, а также пожелал российским депутатам успехов. Соответствующую информацию транслирует Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Ким Чен Ын попросил передать теплый привет правительства КНДР и корейского народа в адрес уважаемого президента РФ Владимира Владимировича Путина и российского народа», — пишет агентство.

Кроме того, северокорейский лидер пожелал депутатам РФ успехов в законодательной деятельности для обеспечения «социально-политической стабильности страны, содействия развитию экономики и улучшения жизни народа».

Как KP.RU писал ранее, российские делегации прибыли в Северную Корею для того, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Их визит продлится 14 и 15 августа. На концерте в честь 80-летия освобождения Кореи выступит и российский певец SHAMAN.

