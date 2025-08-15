Теплый привет отправлен из Северной Кореи в РФ: глава КНДР никогда не забывает о Путине

Как KP.RU писал ранее, российские делегации прибыли в Северную Корею для того, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Их визит продлится 14 и 15 августа. На концерте в честь 80-летия освобождения Кореи выступит и российский певец SHAMAN.