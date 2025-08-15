Путин отправится на переговоры с Трампом на Аляске через Магадан

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан накануне запланированной на пятницу встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая пройдёт на Аляске.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в рамках визита в Магадан президент намерен посетить промышленные предприятия и провести встречу с губернатором региона Сергеем Носовым. После этого российский лидер отправится на Аляску для переговоров с американским коллегой.
Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и российский посол в США Александр Дарчиев уже прибыли на Аляску, где примут участие в переговорах с американской стороной. Отмечается, что встреча делегаций двух стран запланирована после переговоров Путина и Трампа.
По данным местных жителей, в день переговоров в Анкоридже, 15 августа, может состояться митинг проукраинских активистов. Об этом сообщил организатор акции «Бессмертный полк» на Аляске Геннадий Поликахин.
Полиция Анкориджа, готовясь к визиту президентов, с четверга усилила меры безопасности. Усиленный контроль связан с ожидаемыми демонстрациями, в том числе акциями сторонников Украины, которые могут пройти в день саммита.
Ранее Русская Православная Церковь обратилась к святому Герману Аляскинскому с просьбой благословить предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле.