Путин отправится на переговоры с Трампом на Аляске через Магадан

Президент РФ уже прибыл в Магадан, где посетит ряд промышленных мероприятий.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан накануне запланированной на пятницу встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая пройдёт на Аляске.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в рамках визита в Магадан президент намерен посетить промышленные предприятия и провести встречу с губернатором региона Сергеем Носовым. После этого российский лидер отправится на Аляску для переговоров с американским коллегой.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и российский посол в США Александр Дарчиев уже прибыли на Аляску, где примут участие в переговорах с американской стороной. Отмечается, что встреча делегаций двух стран запланирована после переговоров Путина и Трампа.

По данным местных жителей, в день переговоров в Анкоридже, 15 августа, может состояться митинг проукраинских активистов. Об этом сообщил организатор акции «Бессмертный полк» на Аляске Геннадий Поликахин.

Полиция Анкориджа, готовясь к визиту президентов, с четверга усилила меры безопасности. Усиленный контроль связан с ожидаемыми демонстрациями, в том числе акциями сторонников Украины, которые могут пройти в день саммита.

Ранее Русская Православная Церковь обратилась к святому Герману Аляскинскому с просьбой благословить предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле.

