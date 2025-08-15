Профессор Саймс назвал, на что не пойдет Путин в ходе переговоров на Аляске

«Я не берусь предсказывать исход. Знаю, что российская делегация получила инструкции от Путина проявить разумную гибкость на предварительных переговорах. Однако я не ожидаю, что Россия пойдёт на уступки, противоречащие национальным интересам и создающие ситуацию хуже той, что побудила к началу спецоперации. Идея заморозить военные действия на линии соприкосновения и признать ее новой государственной границей между Россией и Украиной не соответствует российским интересам. Россия также не может позволить Украине быть интегрированной в военные структуры НАТО, получать западное оружие, амуницию и миллиарды долларов из замороженных активов, украденных у России. Это также противоречит российским интересам», — отметил Дмитрий Саймс.