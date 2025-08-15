Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Саймс назвал, на что не пойдет Путин в ходе переговоров на Аляске

Путин не пойдет на шаги, которые противоречат национальным интересам России.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не станет соглашаться на шаги, которые противоречат национальным интересам. Их перечислил в интервью aif.ru профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс.

«Я не берусь предсказывать исход. Знаю, что российская делегация получила инструкции от Путина проявить разумную гибкость на предварительных переговорах. Однако я не ожидаю, что Россия пойдёт на уступки, противоречащие национальным интересам и создающие ситуацию хуже той, что побудила к началу спецоперации. Идея заморозить военные действия на линии соприкосновения и признать ее новой государственной границей между Россией и Украиной не соответствует российским интересам. Россия также не может позволить Украине быть интегрированной в военные структуры НАТО, получать западное оружие, амуницию и миллиарды долларов из замороженных активов, украденных у России. Это также противоречит российским интересам», — отметил Дмитрий Саймс.

По словам эксперта, если бы Трамп следовал требованиям Зеленского и европейцев, это не привело бы к положительным результатам переговоров.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени. Полное интервью Дмитрия Саймса о переговорах между Россией и США на Аляске читайте на aif.ru в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше