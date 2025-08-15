Ричмонд
Непростой момент: какие знаки появились перед встречей Путина и Трампа

Президенты РФ и США встретятся 15 августа на Аляске.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забегать вперед и не предсказывать результаты саммита между РФ и США, однако россияне уже увидели благоприятные знаки.

Иеромонах Давид из Валаама и астролог Василиса Володина в беседе с aif.ru рассказали, какие знаки указывают на плодотворную и успешную встречу.

День Германа Аляскинского.

Благоприятный знак монахи Валаама увидели почти за неделю до переговоров на Аляске. Место встречи Путина и Трампа было анонсировано 9 августа.

По удивительному стечению обстоятельств, на это число приходится День памяти преподобного Германа Аляскинского — покровителя Америки.

Последний родился под Москвой. В начале 1780-х годов он принял монашеский постриг в Валаамском монастыре. Именно с подачи Германа Аляскинского православие распространилось по американскому континенту. Святой умер на Аляске.

«В этом есть определенный символизм — положительного характера. И само место — Аляска — обеспечит не только безопасный прием президентов, но и благоприятно скажется на итогах встречи, поскольку место связано с историей нашего государства. Мы будем молиться об успешном исходе этого мероприятия, при этом излишних иллюзий не строим — все в руках Божьих», — сказал глава Смоленского скита иеромонах Давид.

Он добавил, что на Валааме в преддверии встречи Путина и Трампа будут служить молебен.

15 августа — благоприятный день.

Хорошим днем для переговоров 15 августа считает и астролог Василиса Володина. В беседе с aif.ru она отметила, что с большей долей вероятности исход встречи будет положительным для России.

«Гороскоп, построенный на этот момент, демонстрирует искренне желание сторон договориться с выгодами для всех. Позиции России выглядят как сильные, есть возможность отстоять ряд своих интересов. Если по каким-то причинам старт переговоров задержится на несколько часов, то результат встречи будет менее эффективным — меньше точек соприкосновения», — отметила она.

Астролог назвала исторической встречу Путина и Трампа в Анкоридже.

Ранее политолог-американист Константин Блохин отметил, что Аляска, несмотря на юридическую принадлежность США, географически и исторически близка России.

Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский попытается сорвать встречу, однако у него это не получится.

