Непростой момент: какие знаки появились перед встречей Путина и Трампа

«В этом есть определенный символизм — положительного характера. И само место — Аляска — обеспечит не только безопасный прием президентов, но и благоприятно скажется на итогах встречи, поскольку место связано с историей нашего государства. Мы будем молиться об успешном исходе этого мероприятия, при этом излишних иллюзий не строим — все в руках Божьих», — сказал глава Смоленского скита иеромонах Давид.