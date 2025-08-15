Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Атака вражеских БПЛА отражена в семи муниципалитетах Ростовской области

По оперативным данным, никто не пострадал, однако произошло несколько возгораний сухой травы на территории региона.

Источник: Комсомольская правда

Атака вражеских БПЛА отражена в семи муниципалитетах Ростовской области. Как заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в пятницу, 15 августа, согласно оперативным данным, никто не пострадал, однако произошло несколько возгораний сухой травы. Их быстро потушили сотрудники экстренных служб.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. Информация о последствиях будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Сообщается также, что в селе Николаевка Неклиновского района в результате атаки дронов в частном доме посечены стены.

Как KP.RU писал ранее, вражеский беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска ночью в пятницу, 15 августа. Из-за бесчеловечного удара в здании начался пожар. Известно об одной погибшей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше