Слюсарь: Атака вражеских БПЛА отражена в семи муниципалитетах Ростовской области

Атака вражеских БПЛА отражена в семи муниципалитетах Ростовской области. Как заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в пятницу, 15 августа, согласно оперативным данным, никто не пострадал, однако произошло несколько возгораний сухой травы. Их быстро потушили сотрудники экстренных служб.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. Информация о последствиях будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Сообщается также, что в селе Николаевка Неклиновского района в результате атаки дронов в частном доме посечены стены.
Как KP.RU писал ранее, вражеский беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска ночью в пятницу, 15 августа. Из-за бесчеловечного удара в здании начался пожар. Известно об одной погибшей.